Огурцы растут кривые, а листья желтеют: срочно спасайте урожай - им не хватает важной подкормки

Садоводы начинают бить тревогу, если обнаруживают в середине лета желтую каемку на листве огурцов. А если в придачу и плоды начинают скручиваться, то речь идет о риске потерять урожай. Поскольку указанные симптомы свидетельствуют о нехватке полезного микроэлемента – калия.

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Чтобы остановить процесс усыхания листвы и скручивания плодов, сделайте калиевую подкормку для грядок как можно скорее. В первую очередь, могут помочь монофосфат калия и сульфат калия, которые продаются в любом садовом супермаркете.

Возьмите одну столовую ложку удобрения на 10 л воды, размешайте и выливайте под каждый кустик 500-700 мл подкормки. Огурцы будут спасены и завалят урожаем.

По материалам Telegram-канала «Дачные советы»