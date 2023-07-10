Помидоры попрут как бешеные: ведро с куста - это все чудо-подкормка

Как только помидоры начинают давать урожай, садоводы расслабляются. И совершают ошибку. Процесс плодоношения нуждается во внимании и поддержке не меньше, чем другие этапы выращивания культуры.

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Так, за весь сезон дачники удабривают грядки трижды. И в июле самое время дать томатам второй прикорм. В ходу у мудрых трудяг «Пекацид», а также монофосфат калия. Их садоводы разводят в 10 литрах воды (15 г монофосфата калия и 20 г «Пекацида»), после чего отправляются поливать.

По материалам сайта Belnovosti