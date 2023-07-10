Тля сгинет и больше не объявится: заварите лавровый лист вместе с этими пряностями - спасете огород

Тля – настоящая беда для любого садовода. Появление этого вредителя грозит потерей урожая. Существует множество методов борьбы с этим насекомым, причем, совершенно безопасных для грядок и человека.

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Среди таких выделяются пряности. Они есть на кухне у любой хозяйки. Это лавровый лист, гвоздика, укроп и чеснок. Готовится средство легко и напоминает по технологии варку маринада. Только без уксуса.

Вскипятите литр воды, на пять минут погрузите туда три зубчика чеснока, три гвоздики, и лаврового листа, три чайные ложки сушеного укропа. Получившийся раствор должен настояться несколько часов. Приступать к обработке пораженных тлей растений следует после захода солнца – эффект усилится.

По материалам сайта Belnovosti