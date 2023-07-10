С каждой лунки – по ведру картошки: хитроумные дачники во время цветения овоща совершают неожиданное

Картофель сажает на участке каждый российский дачник, ведь этот овощ давно стал вторым хлебом на столе соотечественника. Но не всегда урожай по осени радует. Меж тем, есть секрет, позволяющий повлиять на объемы картофеля в лунках. Он мало кому известен, является простым и оригинальным.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Хитроумные садоводы же сразу отправляются в поле, как только картофель зацветет. И ощипывают соцветия. Это может показаться неожиданным для многих, но в результате приводит к тому, что растение все питательные вещества направляет на корневую систему. В итоге плоды становятся большими, а выкапывают с лунки чуть ли не по ведру.

По материалам сайта Belnovosti