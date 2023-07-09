Так делали наши прабабушки: эффективное средство от неприятного запаха пота из подмышек — дезодорант можно выбросить

Молодая красивая девушка. Фото: Global Look Press

Как справиться с деликатной проблемой подручными средствами.

Чтобы приятно пахнуть, вовсе не обязательно использовать дезодорант. Метод, которым пользовались еще наши бабушки и прабабушки, тоже довольно хорош и эффективен.

Пищевая сода отлично нейтрализует запахи. Об этом ее свойстве были прекрасно осведомлены женщины, жившие за некоторое время до нас.

Нужно смешать немного соды с соком лимона, в пропорции один к одному.

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Затем состав нанести на область подмышек, оставить на пару минут и смыть теплой водой.

Дезодорантом пользоваться больше не захочется.

По материалам medaboutme.ru.

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