Так делали наши прабабушки: эффективное средство от неприятного запаха пота из подмышек — дезодорант можно выбросить

Чтобы приятно пахнуть, вовсе не обязательно использовать дезодорант. Метод, которым пользовались еще наши бабушки и прабабушки, тоже довольно хорош и эффективен.
Пищевая сода отлично нейтрализует запахи. Об этом ее свойстве были прекрасно осведомлены женщины, жившие за некоторое время до нас.
Нужно смешать немного соды с соком лимона, в пропорции один к одному.
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Затем состав нанести на область подмышек, оставить на пару минут и смыть теплой водой.
Дезодорантом пользоваться больше не захочется.
По материалам medaboutme.ru.