Новые антирекорды: аналитик назвал честный курс доллара и евро — наша реальность трехзначные цифры

На протяжении последних девяти недель мы наблюдаем ослабление национальной валюты. Рубль на торгах неминуемо дешевеет по отношению к евро, доллару и юаню.

За последнюю неделю курс обновил годовые минимумы — доллар повышался почти до 94 рублей, евро дорожал до 102 рублей. Что будет дальше?

Аналитики сходятся на том, что пока тенденция к ослаблению рубля сохранится. Похоже, что трехзначные цифры станут нашей новой реальностью.