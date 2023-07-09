Новые антирекорды: аналитик назвал честный курс доллара и евро — наша реальность трехзначные цифры

На протяжении последних девяти недель мы наблюдаем ослабление национальной валюты. Рубль на торгах неминуемо дешевеет по отношению к евро, доллару и юаню.
За последнюю неделю курс обновил годовые минимумы — доллар повышался почти до 94 рублей, евро дорожал до 102 рублей. Что будет дальше?
Аналитики сходятся на том, что пока тенденция к ослаблению рубля сохранится. Похоже, что трехзначные цифры станут нашей новой реальностью.
«Бездействие монетарных властей, безусловно, оправданное с экономической точки зрения, открывает рублю путь к антирекордам марта 2022 года — 121,53 для доллара, 132,42 для евро и 23,01 для юаня», - отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
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Не исключено, что все изменится после 21 июля, когда Центробанк может заявить об изменении ключевой ставки. Она не менялась уже с сентября 2022 года.
Владислав Антонов полагает, что Центробанк может поднять ставку сразу на 100–250 базисных пункта, чтобы немного охладить валютный рынок.
По материалам 1prime.ru.