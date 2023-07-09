Лейте прямо под корень один-два литра: какая подкормка гарантированно защитит помидоры от желтых пятен на плодах

Помидоры на грядке. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для дачников, которым нужен хороший урожай.

Помидоры во время созревания нередко могут покрываться желтыми пятнами. Это признак того, что растению не хватает калия.

Плоды при этом не могут созреть равномерно, остаются жесткими и недозрелыми в верхней части. Решить проблему можно просто - нужно подкармливать томаты веществами, содержащими калий.

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Десять граммов сульфата калия нужно развести в десяти литрах воды. Поливать этим раствором помидоры нужно прямо под корень. Вылить нужно один-два литра жидкости.

Если желтое пятно занимает половину помидора, вылить нужно два литра калийной жидкости, если меньше - литр.

Подкормка производится по увлажненной земле.

По материалам belnovosti.by.

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