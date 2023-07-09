Копеечное средство вернет пяткам мягкость: даже самая огрубевшая кожа станет нежной и шелковой

Летом проблемы с пятками обостряются. Кожа грубеет из-за открытой обуви и нуждается в более тщательном уходе, чем зимой, когда ноги почти круглые сутки закрыты.

Вернет мягкость пяточкам овсяная каша. Да, да. Средство, приготовленное на ее основе, дает отличный эффект.

Нужно смешать овсяные хлопья с молоком в пропорции - одна горсть на пять столовых ложек, затем добавить растолченные листья алоэ. Смесь наносится на стопы и фиксируется пленочкой.

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