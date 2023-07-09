Россиян экстренно призвали отказаться от доллара: даже не думайте покупать — опасно

Эксперты в области финансов призывают россиян воздержаться сейчас от покупки валюты. Рубль падает, доллар и евро подскочили в цене. По мнению экономистов, сейчас не время пополнять валютные запасы. В какой-то степени это даже опасно, есть риск невыгодного вложения финансов.

Нужно дождаться, когда рубль начнет укрепляться. В том, что это рано или поздно произойдет, экономисты не сомневаются.