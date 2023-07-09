Россиян экстренно призвали отказаться от доллара: даже не думайте покупать — опасно

Эксперты в области финансов призывают россиян воздержаться сейчас от покупки валюты. Рубль падает, доллар и евро подскочили в цене. По мнению экономистов, сейчас не время пополнять валютные запасы. В какой-то степени это даже опасно, есть риск невыгодного вложения финансов.
Нужно дождаться, когда рубль начнет укрепляться. В том, что это рано или поздно произойдет, экономисты не сомневаются.
«Валюту покупать на росте курса никогда не стоит. Это можно делать только в том случае, если у человека есть валютные обязательства, и у него нет другой возможности, кроме как заплатить сейчас. Покупать на росте не стоит, потому что будет откат. Сложно спрогнозировать, насколько быстро он произойдет, но он произойдет», - уверен кандидат экономических наук Владимир Григорьев.
Владимир Григорьев считает, что ситуация должна переломиться, поскольку дорогие доллар и евро негативно скажутся на инфляции.
«У нас активно начал использоваться юань, и спрос со стороны импортеров на юань больше, чем поступает от экспортеров. Если удастся это отрегулировать, это позволит снизить давление на рубль. Также в руках ЦБ остаются инструменты валютных ограничений, которыми он активно пользовался в марте прошлого года», — заключил Григорьев.
По материалам Lenta.ru.