Всего полграмма на литр воды, лить прямо к корням: чудо-подкормка для огурцов обеспечит образование качественных завязей

Обильное цветение огурцов еще не дает гарантию такого же урожая. Важно, чтобы цветение окончилось завязью. А с этим как раз часто возникают проблемы.

Чтобы на огурцах образовывались качественные завязи, растения нужно своевременно подкормить слабым раствором борной кислоты.

На литр воды нужно взять полграмма борной кислоты. Раствор нужно лить прямо под корень, так будет обеспечена быстрая доставка подкормки к корневой системе.

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