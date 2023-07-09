135 рублей за доллар: сделан новый прогноз по курсу валют до конца года — от жутких цифр бросает в дрожь

Рубль в последние недели демонстрирует стойкую тенденцию к снижение. На валютных торгах мы видим не самые приятные для себя цифры. Евро на минувшей недели торговался уже по 100 рублей, доллар перешел диапазон за 90 рублей.

Финансовые аналитики, делая прогнозы по поводу стоимости валют, расходятся во мнении. Кто-то настроен позитивно, кто-то считает, что события будут развиваться по негативному сценарию и называет жуткие цифры, от которых бросает в дрожь.

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