135 рублей за доллар: сделан новый прогноз по курсу валют до конца года — от жутких цифр бросает в дрожь

Рубль в последние недели демонстрирует стойкую тенденцию к снижение. На валютных торгах мы видим не самые приятные для себя цифры. Евро на минувшей недели торговался уже по 100 рублей, доллар перешел диапазон за 90 рублей.
Финансовые аналитики, делая прогнозы по поводу стоимости валют, расходятся во мнении. Кто-то настроен позитивно, кто-то считает, что события будут развиваться по негативному сценарию и называет жуткие цифры, от которых бросает в дрожь.
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«150 за евро и 135 за доллар было бы неплохо», - считает преподаватель школы бизнеса «Синергия» Даниил Петухов.
Автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский склонен рассматривать два варианта развития событий. В позитивном курс будет 75-80 за доллар, поскольку начнет действовать Центробанк, а нефтегазовые доходы вырастут из-за жаркого лета и начала отопительного сезона осенью.
В негативном - доллар будет по 100 рублей и выше. Такое может произойти, если Центробанк и Минфин не будут делать ничего по сохранению платежеспособности и крепости рубля и прекратят всякие интервенции.
По материалам 1prime.ru.