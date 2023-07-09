Масло лаванды, сода и крахмал: просто нанесите смесь на подмышки и будете благоухать — справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Чтобы устранить неприятный запах пота, нужны специальные средства. Для тех, кто не приветствует использование антиперспирантов и дезодорантов промышленного производства, существуют особые лайфхаки.

Предлагается делать специальные составы в домашних условиях. Они тоже весьма эффективны в борьбе с неприятным запахом подмышек.

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