Масло лаванды, сода и крахмал: просто нанесите смесь на подмышки и будете благоухать — справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Красивая молодая девушка. Фото: Global Look Press

Как справиться с запахом пота без дезодоранта.

Чтобы устранить неприятный запах пота, нужны специальные средства. Для тех, кто не приветствует использование антиперспирантов и дезодорантов промышленного производства, существуют особые лайфхаки.

Предлагается делать специальные составы в домашних условиях. Они тоже весьма эффективны в борьбе с неприятным запахом подмышек.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Отлично борется с размножением бактерий лавандовое масло, к тому же обладающее приятным запахом.

Нужно 10 капель лавандового масла смешать с 2 ч. л. пищевой соды и 3 ч. л. кукурузного крахмала. Состав отправить на несколько дней в темное прохладное место. За это время он превратится в дезодорирующий порошок, которым можно будет обрабатывать подмышки каждый день.

По материалам medaboutme.ru.

Читайте также