Масло лаванды, сода и крахмал: просто нанесите смесь на подмышки и будете благоухать — справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Чтобы устранить неприятный запах пота, нужны специальные средства. Для тех, кто не приветствует использование антиперспирантов и дезодорантов промышленного производства, существуют особые лайфхаки.
Предлагается делать специальные составы в домашних условиях. Они тоже весьма эффективны в борьбе с неприятным запахом подмышек.
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Отлично борется с размножением бактерий лавандовое масло, к тому же обладающее приятным запахом.
Нужно 10 капель лавандового масла смешать с 2 ч. л. пищевой соды и 3 ч. л. кукурузного крахмала. Состав отправить на несколько дней в темное прохладное место. За это время он превратится в дезодорирующий порошок, которым можно будет обрабатывать подмышки каждый день.
По материалам medaboutme.ru.