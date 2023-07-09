А вы урожая не ждите: как распознать «жирующие» помидоры на грядке

По словам агрономов, винить только себя в том, что помидоры начали «жировать», не стоит. Не всегда причина этому - перекормка удобрениями. Иногда свое дело делают и погодные условия.
Так или иначе, а виноватых искать не стоит. Лучше знать признаки «жирующих» растений, чтобы понимать, рассчитывать на хороший урожай или придется довольствоваться малым.
О том, что все пошло не по плану, скажут толстые и «жирные» стебли, к которым крепятся огромные по своим размерам листья темно-зеленого оттенка.
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Если на таких стеблях мало завязей и плодов, значит, урожая ждать не нужно.
Пасынки и листья появились на цветочной кисти? Это тоже плохой признак. Кисть должна состоять исключительно из цветов и плодов.
Кроме того, на «жирование» указывает и несоответствие цветочной кисти сорту помидор. Они не переопылились с другими, как иногда ошибочно думают дачники, томаты именно «жируют».
По материалам belnovosti.by.