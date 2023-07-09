А вы урожая не ждите: как распознать «жирующие» помидоры на грядке

По словам агрономов, винить только себя в том, что помидоры начали «жировать», не стоит. Не всегда причина этому - перекормка удобрениями. Иногда свое дело делают и погодные условия.

Так или иначе, а виноватых искать не стоит. Лучше знать признаки «жирующих» растений, чтобы понимать, рассчитывать на хороший урожай или придется довольствоваться малым.

О том, что все пошло не по плану, скажут толстые и «жирные» стебли, к которым крепятся огромные по своим размерам листья темно-зеленого оттенка.

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