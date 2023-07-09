Налили особый настой под корни огурцов - увеличили урожай в пять раз

Опытный садовод Анастасия Коврижных дала дельный совет - как увеличить урожай огурцов в пять раз. Для этого надо приготовить особый настой из крапивы.
Для этого нарвите примерно один килограмм свежей крапивы и разрубите ее мелко либо лопатой, либо руками, но в перчатках.
Затем положите зелень в ведро и влейте 10 литров воды. Оставьте на солнце, пусть вода нагреется и забродит.
Полученной смесью полейте огурцы прямо под корень. Затем подождите две недели и повторите процедуру. Овощи попрут.
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