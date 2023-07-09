Эту подкормку льют прямо под корень: помидоры пойдут в рост быстро, будут сочными, мясистыми, сладкими — все дело в овсянке

Помидоры нуждаются в подкормках, особенно, в эти июльские дни, когда идет активный рост и формирование плодов.
Агрономы советуют использовать в качестве удобрения овсянку. Она хороша тем, что в ней содержится много витаминов и микроэлементов.
Магний укрепляет корневую систему, кальций - гарантия хорошего развития побегов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Готовится подкормка из овсянки очень просто. Три столовые ложки овсяных хлопьев нужно измельчить в блендере, а затем залить их литром воды. Настаивать смесь нужно в течение двух часов, периодически помешивая. Затем процедить и добавить еще один литр воды.
Подкормку нужно вносить прямо под корень растения, через один день.
По материалам belnovosti.by.