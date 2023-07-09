Эту подкормку льют прямо под корень: помидоры пойдут в рост быстро, будут сочными, мясистыми, сладкими — все дело в овсянке

Помидоры нуждаются в подкормках, особенно, в эти июльские дни, когда идет активный рост и формирование плодов.

Агрономы советуют использовать в качестве удобрения овсянку. Она хороша тем, что в ней содержится много витаминов и микроэлементов.

Магний укрепляет корневую систему, кальций - гарантия хорошего развития побегов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».