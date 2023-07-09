Самые стойкие духи всех времен и народов - побрызгались и забыли

Специалисты «МаркиКачества» выявили самые стойкие в мире духи. Достаточно брызнуться один раз и шлейф будет тянуться весь день. Эти парфюмы дорогие, но ими можно пользоваться очень экономно, хватает на долго.

Первое место в рейтинге заняли Versace Crystal Noir. У парфюма восточный аромат, который, как считают эксперты, способен привлечь внимание противоположного пола.

Также очень стойкими оказались Montale Intense Cafe и Tom Ford Black Orchid. Пшикнули и забыли.

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