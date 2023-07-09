Две минуты и несколько кусочков хлеба: как сделать превратившийся в кашу плов рассыпчатым — ваш рис будет идеальным

Если во время приготовления плова все пошло не по плану, и рис из рассыпчатого превратился в липкую массу, не отчаивайтесь.
У нас для вас есть годный лайфхак, благодаря которому вы легко и просто спасете блюдо. Для возвращения рису рассыпчатости понадобится тарелка, диаметр которой меньше посуды, в которой готовится плов, и несколько кусочков хлеба. Идеально, если это будет подсушенный хлеб или сухари.
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Тарелку нужно положить в посудину с пловом, на ней разложить кусочки хлеба и накрыть посудину крышкой.
Оставьте на 7-10 минут, затем откройте, уберите хлеб. Плов должен стать рассыпчатым. Секрет прост - хлеб за это время поглотит лишнюю влагу из риса, подсушив его.
По материалам belnovosti.by.