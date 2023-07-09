Какой российский крем назвали лучшим в мире - смешная цена и вау-эффект

Специалисты из «МаркиКачества» провели исследования бюджетных кремов, в состав которых входит витамин А. Эксперты учитывали состав и результат после использования.

Первое место занял российский крем ARAVIA Laboratories Anti-Age Regenetic Cream. В магазине он стоит всего 900 рублей. А омолаживает средство моментально.

Также очень эффективным кремом оказался Tolk+. Его цена смешная - 320 рублей. В состав средства не входит вредная химия.

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