Рецепт домашней «докторской» колбасы — получается безумно вкусно

Научившись готовить «докторскую» по этому рецепту, можно навсегда отказаться от магазинных вариантов. Во-первых, в ней нет ни красителей, ни консервантов, во-вторых, с минимумом затрат получается приличная порция, а в-третьих, конечный результат безумно вкусный!
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Понадобятся:
Куриное филе — 500 гр,
Куриное яйцо — 1 шт,
Сливки 33% — 100 мл,
Крахмал — 20 г,
Специи — молотая паприка (1 ч.л.), сушеный чеснок (1 ч.л.), тимьян (0,5 ч.л.)
Как готовить
Филе очищаем от пленок и жировых вкраплений, помещаем в блендер. Сюда же добавляем остальные ингредиенты (крахмал — в самом конце) и хорошо перебиваем до однородности.
Приступаем к формированию колбасок. Для этого перекладываем массу в прямые стаканы с толстыми стенками, накрываем их пищевой пленкой, чтобы в них не затекала вода, и отправляем на водяную баню на 40 минут.
По истечении времени остудите «докторскую», уберите в холод на 2-3 часа, и можно подавать к столу.
По материалам belnovosti.by