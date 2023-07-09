Рецепт домашней «докторской» колбасы — получается безумно вкусно

Научившись готовить «докторскую» по этому рецепту, можно навсегда отказаться от магазинных вариантов. Во-первых, в ней нет ни красителей, ни консервантов, во-вторых, с минимумом затрат получается приличная порция, а в-третьих, конечный результат безумно вкусный!

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Понадобятся:

Куриное филе — 500 гр,

Куриное яйцо — 1 шт,

Сливки 33% — 100 мл,

Крахмал — 20 г,

Специи — молотая паприка (1 ч.л.), сушеный чеснок (1 ч.л.), тимьян (0,5 ч.л.)

Как готовить

Филе очищаем от пленок и жировых вкраплений, помещаем в блендер. Сюда же добавляем остальные ингредиенты (крахмал — в самом конце) и хорошо перебиваем до однородности.

Приступаем к формированию колбасок. Для этого перекладываем массу в прямые стаканы с толстыми стенками, накрываем их пищевой пленкой, чтобы в них не затекала вода, и отправляем на водяную баню на 40 минут.

По истечении времени остудите «докторскую», уберите в холод на 2-3 часа, и можно подавать к столу.

По материалам belnovosti.by