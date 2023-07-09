Новый курс доллара довел россиян до нервного срыва: люди рыдают у обменников

На этой неделе курс доллара продолжил расти, достигнув отметки в 93 рубля. Однако экономические эксперты считают, что на следующей неделе ситуация стабилизируется. Наша валюта, по их мнению, хотя бы перестанет падать в цене.

«Для стабилизации ситуации ЦБ может прибегнуть к продаже иностранной валюты на биржевом рынке за счет больших валютных резервов», - заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

А это значит, что «американец» начнет дешеветь. И те, кто накупил валюты - проиграют. Можете потом не жаловаться и не рыдать.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».