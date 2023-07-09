Никогда не делайте так, когда готовите курицу — испортите блюдо

Курицу легко и быстро готовить, но испортить ее вкус можно в два счета. Чтобы птица всегда получалась, как в лучших ресторанах, кулинары озвучили три главные ошибки, которые хозяйки допускают чаще всего.

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Первая ошибка — игнорирование маринада. Некоторые не знают, но с ним птица получается сочной и аппетитной, и нужно на это действо всего 20 минут. Маринад может быть любым, но лучшим считается лимонный сок.

Вторая ошибка — при запекании никогда не укладывайте части курицы вплотную друг к другу и всегда оставляйте хотя бы по сантиметру между ними.

Третья ошибка особенно распространена среди хозяек. Многие стремятся разрезать и подавать блюдо сразу после приготовления, но так делать нельзя. Мясо обязательно должно немного отдохнуть. Так соки останутся внутри, блюдо будет насыщенным.

По материалам belnovosti.by