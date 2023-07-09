Готовим ловушку от мух без химии — лучший способ убрать насекомых

Быстро избавиться от назойливых мух в доме очень даже реально. Есть проверенный метод без химии, который вмиг уберет из помещения жужжащую живность.

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Для этого готовим ловушку. Понадобятся небольшая стеклянная банка (0,5 литра или 1 литр), 300 мл уксуса и небольшое количество жидкого мыла. При смешивании должна образоваться пена, — она и есть ловушка.

Оставлять банку открытой не рекомендуется, — так у мух есть шанс выбраться. Чтобы этого не случилось, нужно накрыть горлышко емкости пищевой пленкой или целлофановым пакетом, закрепить и проделать в ней несколько отверстий такого размера, чтобы через них могла проникнуть муха.

Размещать ловушку следует на окне.

По материалам belnovosti.by