Названы лучшие в мире растворимые кофе - не отличить от кофемашин

Эксперты «МаркиКачества» выявили лучшие в мире марки растворимого кофе, которые безопасно пить. Главным образом, они качественные, у них непревзойденный вкус и аромат.
На первом месте оказался шведский Gevalia original. Опрошенные пользователи заявили, что этот напиток практически невозможно отличить от того, который готовится в кофемашине.
На второй строчке - Bushido Kodo. Согласно исследованию, у этого кофе сбалансированный вкус.
В тройку лидеров также вошел французский Carte Noire Original. Этот кофе особенно популярен в России.
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