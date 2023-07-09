У капусты не завязываются кочаны - 4 удобрения, на которых держится овощ, остальные выкиньте

Часто так бывает, что у капусты вовремя не завязываются кочаны. А это значит, что вы рискуете не успеть вырастить овощи до наступления холодов.

Опытные садоводы заявляют, что наблюдать за капустой нужно уже с того момента, когда у нее сформируются в среднем 10-20 полноценных листов. После - внутри вилка начинают расти другие листья и плод уплотняется по мере роста.

Нужны капусте и удобрения. Главные четыре компонента - азот, фосфор, калий и кальций. На них держится весь урожай.

Подкармливать овощи нужно 2-3 раза за сезон. При условии, если растение будет получать все вышеперечисленные вещества.

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