Топ лучшей обуви на лето-2023 — в таких моделях ножки будут смотреться изящно и утонченно

Стилист-имиджмейкер Полина Рыжова насчитала пять моделей обуви, особенно актуальных в сезоне-2023. Негусто, но зато каждая найдет для себя подходящий вариант, ведь актуальны не только модели с каблуком, но и без.

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В рейтинг лучших снова ворвались балетки. Это суперудобная обувь, к тому же их в магазинах представлено огромное количество — и под костюм, и под платье, — найдется вариант под абсолютно любой образ. Только помните: самые стильные модели — с вытянутым или квадратным мысом.

Босоножки с тонкими ремешками — настоящий мастхэв лета-2023. Модели с внушительной платформой и широким каблуком хотя и пугают не привыкших к такой обуви дам, но зато они невероятно удобные в носке.

Сандалии на массивной платформе и летние туфли, напоминающие лодочки, но с открытой пяткой и с фиксацией ремешком, также вошли в список лучших.

По материалам moslenta.