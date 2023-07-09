Эти хитрости улучшат вкус жареной картошки — такой вкуснятины вы еще не пробовали

Чтобы вкус жареной картошки был еще интереснее, не забывайте об этих простых хитростях. С их помощью привычный гарнир заиграет новыми красками, — отличный повод для эксперимента!

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Чаще всего картошку готовят с луком, но попробуйте добавить к ней чеснок. Просто порубите его ножом и добавьте к жареной картошке за 2-3 минуты до готовности. Чеснок сделает угощение невероятно аппетитным!

Еще один лайфхак — это добавить ароматные специи, но подойдут не все. Лучшими для картофеля считаются копченая паприка и куркума. Приятный аромат блюду обеспечен.

Еще один ингредиент, который раскроет вкус жареной картошки — это сливочное масло. Тем более что нужно его совсем немного. Оно придаст блюду особую, ни на что не похожую текстуру — чем не повод попробовать.

По материалам belnovosti.by