Замените рис в фаршированном перце на эти ингредиенты — вы удивитесь, как вкусно

Многие и не догадывались, но фаршировать перец можно не только мясом с рисом. Есть более интересные добавки, которые в сочетании с мясом будут еще сочнее, насыщеннее и ароматно ярче.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Так, одним из самых удачных вариантов для начинки перцев считается картофель. С ним блюдо получает необычный и ни на что не похожий вкус. Добавить ингредиент просто: измельчите картофель на терке и смешайте с фаршем.

Также хорошо сочетаются с перцем пшено, булгур и гречка. Булгур имеет нейтральный вкус, поэтому идеален для фарширования, чего не скажешь о гречке. Эта крупа имеет свой оттенок вкуса, и он великолепно дополняет мясо — блюдо получается насыщеннее.

К слову, каждая из круп раскрывает вкус мяса по-новому — самое время для экспериментов!

По материалам belnovosti.by