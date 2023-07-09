Новая функция в WhatsApp: пользователи ликуют — так намного удобнее

Ориентирование в переписках WhatsApp станет намного удобнее. Разработчики мессенджера уже приступили к тестированию новой полезной функции.

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Благодаря ей фильтрация переписок станет удобнее, так как кнопка фильтра будет расположена прямо в списке чатов.

Фильтрация заметно облегчит пользование мессенджером. С ее помощью можно будет организовывать свои чаты на основе непрочитанных сообщений и личных разговоров. К слову, сейчас в приложении отсутствуют какие-либо фильтры.

Пока новая функция доступна в обновлении 2.23.14.17 по программе бета-тестирования в Google Play, но ограничения не будут длительными. Есть вероятность, что фильтр добавят в более поздней версии мессенджера.

По материалам Gizmochina