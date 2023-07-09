Ухудшает состояние зубов! Колбаса с этими словами в составе отвратного качества — что они значат

Редкий потребитель изучает этикетку мясной продукции, и очень зря. Употребление колбасы с этими словами в составе может нанести колоссальный урон здоровью!

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В продукте должны быть указаны говядина, телятина, куриные грудки и другие конкретные слова — никаких размытых фраз в духе «птичье мясо»!

«(Фраза — прим.ред.) подразумевает за собой отходы мясного производства, размолотые и уваренные», — отмечает биохимик и нутрициолог Дарья Храброва.

Важно и то, в какой последовательности указаны ингредиенты. На первых позициях всегда ставят то, чего в продукте больше всего. Соответственно товары с указанием мяса не на первом месте должны насторожить.

Еще один признак товара низкого качества — это пирофосфаты, указанные на упаковке маркировкой Е-450 (это влагоудерживающий агент).