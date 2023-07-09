Сделали из советской почерневшей сковороды новую и чистую: простейший способ очистки

Если у вас на кухне завалялась старая советская сковорода из стали или чугуна, не спешите ее выбрасывать.

Жуткий черный нагар, который, наверняка, имеется на ней вы с легкостью уберете, воспользовавшись проверенным эффективным методом. Он, к слову, известен с советских времен и не вызывает вопросов к действенности.

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Готовится состав-смыватель из горчичного порошка, пищевой соды, воды и клея (подойдет силикатный или обычный канцелярский).

В большую емкость налейте 5 литров воды, поставьте на плиту. Когда вода закипит, добавьте около 70 граммов соды, перемешайте.

Вылейте туда же 100 миллилитров клея и опять размешайте. Добавьте в смесь примерно 100 граммов горчичного порошка. Размешайте.