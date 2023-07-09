Очень хорошая подкормка для огурцов в июле — августе: не успеваем собирать

Отличное удобрение для огурцов – это древесная зола. Вносить ее в июле лучше два раза через две недели.

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Зола содержит калий, кальций, магний и фосфор. Эта подкормка способствует развитию почвенных полезных бактерий и слегка раскисляет почву.

Рассыпайте золу в прикорневой зоне примерно по 3 столовые ложки на каждый квадратный метр грядки.