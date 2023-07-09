Стало известно, когда курс доллара резко понизится: раскрываем цифры и время

Согласно последним данным Мосбиржи, курс доллара на настоящий момент составляет 91,25 рубля. Хотя до этого поднимался еще выше, доходя до планки в 93,85 рубля.

Курс немного пришел в себя после того, как глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ готов вмешиваться в валютный рынок интервенциями при рисках финансовой стабильности.

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Эксперты полагают, что «американец» в июле все-таки упадет до 84-87 рублей. Кардинальных перемен можно ждать в конце месяца, считает финансовый аналитик Валерий Вайсберг из ГК «Регион». Это случится благодаря повышению ключевой ставки ЦБ РФ, но при условии, если ситуация в геополитике не станет более сложной.

Источник: 1prime.ru