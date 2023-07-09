Огурцы любят кисленькое: полили раз и удивились результату — делимся классной подкормкой

Если вы хотите быстро привести огурцы в чувство, усилить их, улучшить урожайность, обязательно попробуйте подкормку из лимонной кислоты.
Лимонка поможет огурчикам усвоить микроэлементы, превратить труднорастворимые элементы (фосфаты, соли, кальций) в доступные формы. Из-за этого растения начинают хорошо расти, цвести и плодоносить.
Кроме того, раствор лимонной кислоты хорошо сказывается на размере, вкусе и количестве плодов.
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Возьмите 1 столовую ложку лимонной кислоты, растворите в небольшом количестве теплой воды. Вылейте в десятилитровое ведро с обычной водой для полива.
Поливайте огурцы этой подкормкой каждый вечер. Подкормку выливайте под каждый корень по два стакана.
Источник: дзен-канал «АиФ Новосибирск»