Огурцы любят кисленькое: полили раз и удивились результату — делимся классной подкормкой

Если вы хотите быстро привести огурцы в чувство, усилить их, улучшить урожайность, обязательно попробуйте подкормку из лимонной кислоты.

Лимонка поможет огурчикам усвоить микроэлементы, превратить труднорастворимые элементы (фосфаты, соли, кальций) в доступные формы. Из-за этого растения начинают хорошо расти, цвести и плодоносить.

Кроме того, раствор лимонной кислоты хорошо сказывается на размере, вкусе и количестве плодов.