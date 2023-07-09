Не думали, что многолетний черный нагар можно убрать: растворился на сковороде от советского метода

Сковорода с нагаром. Фото: соцсети

На глазах тяжелые наслоения начнут отходить сами собой.

Вы удивитесь но даже самый сложный десятилетний нагар на посуде можно удалить с легкостью. Поможет способ времен СССР и несколько простых ингредиентов.

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Берем металлическую емкость (таз или ведро), в который может войти наша почерневшая посуда. Наполняем ее водой, высыпаем пачку соды и вливаем стакан жидкого хозяйственного мыла. Ставим на плиту, дожидаемся пока смесь закипит, опускаем в нее сковороду.

Оставляем посуду провариваться на среднем огне 1 час. Потом внимаем из воды и с легкостью отмываем от нагара.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка».

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