Не думали, что многолетний черный нагар можно убрать: растворился на сковороде от советского метода

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Берем металлическую емкость (таз или ведро), в который может войти наша почерневшая посуда. Наполняем ее водой, высыпаем пачку соды и вливаем стакан жидкого хозяйственного мыла. Ставим на плиту, дожидаемся пока смесь закипит, опускаем в нее сковороду.

Оставляем посуду провариваться на среднем огне 1 час. Потом внимаем из воды и с легкостью отмываем от нагара.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка».