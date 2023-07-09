Июльская подкормка, которую помидоры обожают: ящиками собирать будете — крупные, сочные, сладкие

Всегда вносите это удобрение в июле под томаты, и вы не узнаете потом свои культуры. Они начнут мощно плодоносить, будут здоровыми и сильными. Урожай будет такой, что вы удивитесь.

Удобрение состоит всего из трех ингредиентов: древесной золы, горчичного жмыха и яичной дробленой скорлупы.

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