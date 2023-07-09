Июльская подкормка, которую помидоры обожают: ящиками собирать будете — крупные, сочные, сладкие

Помидоры. Фото: Global Look Press

Очень простой состав дает потрясающий эффект.

Всегда вносите это удобрение в июле под томаты, и вы не узнаете потом свои культуры. Они начнут мощно плодоносить, будут здоровыми и сильными. Урожай будет такой, что вы удивитесь.

Удобрение состоит всего из трех ингредиентов: древесной золы, горчичного жмыха и яичной дробленой скорлупы.

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Этот комплекс даст культуре все необходимые питательные элементы, сделает почву пушистой, избавит от болезней и ряда вредителей.

Смешайте по одному килограмму жмыха, золы, добавьте литровую баночку дробленой в порошок скорлупы. Разбросайте у корней томатов.

Источник: дзен-канал «Полезное ТВ»

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