Раскошелились на 25 рублей: ни тли, ни муравьев больше не видим на участке — делимся народным составом

Агроном Людмила Шубина посоветовала садоводам использовать для борьбы с тлей и муравьями борную кислоту. Ее можно купить в любой аптеке рублей за 25-28.
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Эксперт уверенно заявила, что борьба с тлей без уничтожения муравьев бесполезна. Данная кислота губительна для насекомых, разводящих тлю.
100 граммов любого варенья для приманки нужно смешать с 1 чайной ложкой борной кислоты. Далее разлейте состав в маленькие тары и расставьте у муравейников. Скоро вы насекомых не увидите.
Источник: дзен-канал «АиФ-Новосибирск»