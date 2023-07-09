Раскошелились на 25 рублей: ни тли, ни муравьев больше не видим на участке — делимся народным составом

Агроном Людмила Шубина посоветовала садоводам использовать для борьбы с тлей и муравьями борную кислоту. Ее можно купить в любой аптеке рублей за 25-28.

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Эксперт уверенно заявила, что борьба с тлей без уничтожения муравьев бесполезна. Данная кислота губительна для насекомых, разводящих тлю.