Портили чеснок каждый год, пока не узнали, как правильно убирать стрелки: важен 1 сантиметр

Некоторые садоводы годами не могут понять, почему у них не родится чеснок. Дело в том, что во время удаления стрелок, они нередко сами наносят вред растениям.
Обрезайте цветоносы острым ножом, ножницами или секатором. Грубо выламывать стебель вручную настоятельно не рекомендуется. Он имеет стенки высокой плотности, поэтому края отрыва могут остаться неровными. В дальнейшем растение может неправильно развиться.
Места срезов должны располагаться в сантиметре от основания, чтобы избежать случайного повреждения стебля чеснока.
Для удаления стрелок лучше выбрать солнечное утро. В течение дня повреждения успеют подсохнуть. Чеснок спокойно переночует, не сталкиваясь с лишними проблемами.
На следующие сутки стоит удобрить и полить растение. Вечером стрелки убирать нельзя, а также до или после полива. Так вы спровоцируете гниль растений.
Источник: stroy-podskazka.ru