Портили чеснок каждый год, пока не узнали, как правильно убирать стрелки: важен 1 сантиметр

Очень важно стрелки чеснока обламывать правильно. Фото: соцсети

Вы заметите, что урожай чеснока станет выше.

Некоторые садоводы годами не могут понять, почему у них не родится чеснок. Дело в том, что во время удаления стрелок, они нередко сами наносят вред растениям.

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Обрезайте цветоносы острым ножом, ножницами или секатором. Грубо выламывать стебель вручную настоятельно не рекомендуется. Он имеет стенки высокой плотности, поэтому края отрыва могут остаться неровными. В дальнейшем растение может неправильно развиться.

Места срезов должны располагаться  в сантиметре от основания, чтобы избежать случайного повреждения стебля чеснока.

Для удаления стрелок лучше выбрать солнечное утро. В течение дня повреждения успеют подсохнуть. Чеснок спокойно переночует, не сталкиваясь с лишними проблемами.

На следующие сутки стоит удобрить и полить растение. Вечером стрелки убирать нельзя, а также до или после полива. Так вы спровоцируете гниль растений.

Источник: stroy-podskazka.ru

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