Портили чеснок каждый год, пока не узнали, как правильно убирать стрелки: важен 1 сантиметр

Обрезайте цветоносы острым ножом, ножницами или секатором. Грубо выламывать стебель вручную настоятельно не рекомендуется. Он имеет стенки высокой плотности, поэтому края отрыва могут остаться неровными. В дальнейшем растение может неправильно развиться.

Места срезов должны располагаться в сантиметре от основания, чтобы избежать случайного повреждения стебля чеснока.

Для удаления стрелок лучше выбрать солнечное утро. В течение дня повреждения успеют подсохнуть. Чеснок спокойно переночует, не сталкиваясь с лишними проблемами.

На следующие сутки стоит удобрить и полить растение. Вечером стрелки убирать нельзя, а также до или после полива. Так вы спровоцируете гниль растений.

Источник: stroy-podskazka.ru