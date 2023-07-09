Купили в аптеке дешевенькие таблетки и полили томаты: не ожидали такого эффекта — мощнейший урожай

Попробуйте подкормку для томатов из янтарной кислоты, купить ее можно в любой аптеке за сущие копейки.

Эти дешевенькие таблетки - настоящее спасение для уставших растений. Янтарная кислота входит в состав растительных клеток и является естественным стимулятором роста культур. От нее вашим томатам будет одна польза.

Помидоры вырастут сильными, начнут радовать вас роскошным урожаем, которого вы не видели никогда.

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