Купили в аптеке дешевенькие таблетки и полили томаты: не ожидали такого эффекта — мощнейший урожай

Томаты. Фото: Global Look Press

Вам понравится простота этого удобрения.

Попробуйте подкормку для томатов из янтарной кислоты, купить ее можно в любой аптеке за сущие копейки.

Эти дешевенькие таблетки - настоящее спасение для уставших растений. Янтарная кислота входит в состав растительных клеток и является естественным стимулятором роста культур. От нее вашим томатам будет одна польза.

Помидоры вырастут сильными, начнут радовать вас роскошным урожаем, которого вы не видели никогда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В 1 литр воды добавьте 1 таблетку янтарной кислоты, растворите. Готовым раствором обработайте все цветущие кусты томатов.

Источник: дзен-канал  «Удачный урожай»

Читайте также