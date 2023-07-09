Не узнали огурцы через день после этой подкормки: сухие и желтые стали здоровыми, урожай снимаем ящиками

Эта подкормка на основе дрожжей и молока - мощнейший стимулятор развития огурцов. От нее растения быстро оздоравливаются, становятся зелеными, сочными, мощными, дают многочисленные плоды.

Дело в том, что данная подкормка дает все необходимое для активного роста растений. Она стимулирует развитие почвенной микрофлоры, усиливает корневое питание растений.