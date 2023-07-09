Стираем записи с бумаги двумя аптечными средствами: от чернил не остается и следа — проще не бывает

Если бы советские школьники знали про этот лайфхак, они бы никогда не имели двоек в своих дневниках. Сейчас, в век электронных документов, этот метод, конечно, же уже не поможет исправить оценку. А вот сделать записи чище точно сумеет.

Нанесите всего два аптечных средства на следы от шариковой ручки, они испарятся буквально на глазах.