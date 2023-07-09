Стираем записи с бумаги двумя аптечными средствами: от чернил не остается и следа — проще не бывает

Если бы советские школьники знали про этот лайфхак, они бы никогда не имели двоек в своих дневниках. Сейчас, в век электронных документов, этот метод, конечно, же уже не поможет исправить оценку. А вот сделать записи чище точно сумеет.
Нанесите всего два аптечных средства на следы от шариковой ручки, они испарятся буквально на глазах.
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Смешиваем 1 столовую уксусной кислоты, 2 щепотки марганцовки. Обмакиваем кисточку или ватную палочку в данном составе и наносим раствор на то, что нужно стереть.
Даем просохнуть, оставив на пару минут. Далее смачиваем в перекиси водорода. Все пятна и запись исчезнут на глазах.
Источник: официальный YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова».