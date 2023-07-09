Рубль укрепят извне, доллар упадет: называем реальные цифры по валюте в ближайшее время

Рубль на последних торгах выглядел не очень уверенно, он быстро слабел, обновляя минимумы за 15 месяцев.

В промежутки его пытались укрепить, но происходило это слишком кратковременно, чтобы это существенно повлияло на курс отечественной валюты и ее стабильность.

В итоге курс доллара на Мосбирже за неделю поднялся на 1,7 рубля, дойдя до 91,25 рубля, евро — на 2,55 рубля повысившись до уровня в 100,35 рубля,

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Однако аналитики все-таки считают, что трехзначных цифр по валюте США в ближайшее время не будет, поскольку российский рубль решено укрепить извне.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях, поэтому укрепление произойдет.

Также глава ВТБ Андрей Костин сказал, что процесс падения курса рубля приостановится и валюта РФ начнет укрепляться, тем более, что ЦБ РФ собрался повышать ставку. Кроме того, снизился дефицит бюджета в России, что также негативно влияло на курс.

Таким образом, доллар на ближайших торгах будет искать равновесие в диапазоне 90-95 рубля.

Источник: 1prime.ru