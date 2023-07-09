Россиян такое решение не обрадует – в квитанциях на оплату газа будут большие числа

Стало известно, что предлагается увеличить тарифы на газ для всех категорий потребителей.

Федеральная антимонопольная служба намерена повысить стоимость газа на 8% в 2024 году и дополнительно на 8% в 2025 году.

Приказы о повышении тарифов уже разработаны. Первое повышение возможно 1 июля 2024 года, а второе – через год на те же 8%. Изменение затронет как промышленные предприятия, так и обычных потребителей.

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Последнее повышение цен на газ в России произошло 1 декабря 2023 года. Тогда тарифы были увеличены на 8,5%. Об этом рассказали в interfax.ru.