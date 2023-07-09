Эксперт рассказал, как правильно выбрать наполнитель для лотка питомцев

Стало известно, как правильно выбирать наполнитель для лотка домашних животных.
Специалист перечислил безопасные и удобные варианты для покупки. Ветеринарный врач Илья Мартышенко подчеркнул, что наполнитель подбирается индивидуально.
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«Тут индивидуальные предпочтения как владельца, так и животного. На рынке имеется большой ассортимент, на выбор: древесные (самые бюджетные), глиняные, соевые, силикагелевые, комкующиеся. Самыми популярными являются силикагелевые и глиняные», – рассказал эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперт рассказал, как избавиться от муравьев.