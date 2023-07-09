Эксперт рассказал, как правильно выбрать наполнитель для лотка питомцев

Стало известно, как правильно выбирать наполнитель для лотка домашних животных.

Специалист перечислил безопасные и удобные варианты для покупки. Ветеринарный врач Илья Мартышенко подчеркнул, что наполнитель подбирается индивидуально.

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