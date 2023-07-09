Никогда не надевайте это с льняными брюками – советы стилистов

Стало известно, как не стоит носить льняные брюки.

Стилисты говорят, что льняные брюки не сочетаются с тяжелыми вечерними блузами. Так как верх и низ этого образа принадлежат к разным стилям. Вместо этого лучше заменить блузу на базовый топ, который можно подобрать в тон брюкам. Также можно добавить асимметрию, чтобы создать интересный образ.

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Льняные брюки не сочетаются и с осенней или даже весенней одеждой. Комбинирование льна с тяжелой кожаной курткой не будет хорошей идеей. Логичнее заменить кожу на хлопок или тот же лен.