Так вы получите богатый урожай лука – примените это удобрение

Стало известно, как получить хороший урожай лука.

Необходимо обязательно провести подготовку лук-севка перед посадкой. Чтобы обеспечить максимальную всхожесть, рекомендуется выполнить простую стимуляцию.

Для приготовления стимулирующего раствора нужно развести 100 грамм древесной золы в двух литрах воды. Этот раствор должен настояться в течение часа. Затем готовым настоем следует залить лук-севок и оставить его на 10 минут.

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После обработки лук-севок должен быть тщательно высушен. Только после этого он будет готов к посадке, рассказали в cpykami.ru.