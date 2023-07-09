«Чем привлекательны эти цветы?»: смело заменяйте пионы в своем саду на флоксы

Стало известно, какие цветы выбрать для своего дачного участка.

Эксперт посоветовала флоксы как альтернативу привычным пионам.

«Наши любимые розы и пионы требуют определенного цветочного опыта и навыка. А если на даче хочется только отдыхать, то можно присмотреться к флоксам», – отметила садовод с опытом.

Специалист по садоводству назвала причину посадить у себя флоксы.

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