«Чем привлекательны эти цветы?»: смело заменяйте пионы в своем саду на флоксы

Стало известно, какие цветы выбрать для своего дачного участка.
Эксперт посоветовала флоксы как альтернативу привычным пионам.
«Наши любимые розы и пионы требуют определенного цветочного опыта и навыка. А если на даче хочется только отдыхать, то можно присмотреться к флоксам», – отметила садовод с опытом.
Специалист по садоводству назвала причину посадить у себя флоксы.
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«Чем привлекательны эти цветы? Тысячами цветов и оттенков, длительным периодом цветения, замечательным и запахом и главное их достоинство – невероятная неприхотливость. Терпят любую почву, устойчивы к засухе, не вымерзают и это лишь часть преимуществ флоксов», – добавила эксперт.
«Есть, конечно, и проблемы в виде заболеваний грибковой природы. Но и здесь есть масса профилактических мероприятий. Выбирайте флоксы и наслаждайтесь безуходной красотой», – заключила специалист в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперты рассказали, как избавиться от муравьев в огороде.