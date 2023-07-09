Добавьте только один ингредиент – засолка огурцов пройдет на ура

Вам понадобится только один ингредиент, чтобы приготовить самые вкусные соленые огурчики.

Чтобы огурцы стали более хрустящими, можно добавить листья черной смородины в банку во время засолки. Листья вишни или дуба также подойдут в качестве альтернативы.

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Количество листьев следует рассчитывать исходя из объема банки. Обычно для литровой емкости достаточно примерно пяти листьев. Рекомендуется складывать листья на дно банки, чтобы они не мешали укладыванию огурцов. Об этом рассказали в belnovosti.by.