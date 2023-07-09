Используйте этот дизайн, чтобы ваш маникюр был в тренде

Стало известно, какие принты будут актуальными на ногтях этим летом.
Эксперт рассказала, что дизайн со стразами, изображения лиц и иероглифы точно не стоит выбирать для создания модного маникюра.
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«Актуально будет смотреться френч, либо животные принты, они сейчас в моде. Например, леопард или зебра. Сейчас этот дизайн пользуется спросом и смотрится гармонично. А вообще, рисунок – это на любителя. Модно или нет, решать уже самим женщинам», – отметила эксперт в беседе с gorodovoy.ru.
Напомним, ранее эксперт рассказала, как отрастить длинные волосы.