Используйте этот дизайн, чтобы ваш маникюр был в тренде

Стало известно, какие принты будут актуальными на ногтях этим летом.

Эксперт рассказала, что дизайн со стразами, изображения лиц и иероглифы точно не стоит выбирать для создания модного маникюра.

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