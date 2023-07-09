«Подразумевает за собой отходы»: как не ошибиться при выборе колбасы

Важна последовательность перечисленных в составе колбасы ингредиентов:

«Компоненты указываются в составе в соответствии с убыванием массовой доли в продукте. Соответственно, на первых позициях расположены те, которых в продукте больше всего».

Главное, чтобы в составе не было Е-450.