«Подразумевает за собой отходы»: как не ошибиться при выборе колбасы

Стало известно, что выдает некачественную колбасу.
Оказалось при выборе этого продукта важно обращать внимание на формулировки ингредиентов в составе.
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«В составе должно значиться: говядина, телятина, куриные грудки и другие понятные конкретные слова. Размытые определения вроде «птичье мясо», скорее всего, подразумевает за собой отходы мясного производства, размолотые и уваренные», – рассказала эксперт.
Важна последовательность перечисленных в составе колбасы ингредиентов:
«Компоненты указываются в составе в соответствии с убыванием массовой доли в продукте. Соответственно, на первых позициях расположены те, которых в продукте больше всего».
Главное, чтобы в составе не было Е-450.
«Их используют, как влагоудерживающий агент при производстве мясной продукции <…> Регулярное употребление пирофосфатов на фоне несбалансированного питания может спровоцировать нарушение кальциево-фосфорного баланса в клетках. В первую очередь это отразится на плотности костей и состоянии зубов», – заключила эксперт в беседе с vnimanie.pro.