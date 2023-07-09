«Подразумевает за собой отходы»: как не ошибиться при выборе колбасы

Колбаса. Фото: Global Look Press 

 

 

 

Биохимик и нутрициолог Дарья Храброва поделилась экспертным мнением.

Стало известно, что выдает некачественную колбасу.

Оказалось при выборе этого продукта важно обращать внимание на формулировки ингредиентов в составе.

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«В составе должно значиться: говядина, телятина, куриные грудки и другие понятные конкретные слова. Размытые определения вроде «птичье мясо», скорее всего, подразумевает за собой отходы мясного производства, размолотые и уваренные», – рассказала эксперт.

Важна последовательность перечисленных в составе колбасы ингредиентов:

«Компоненты указываются в составе в соответствии с убыванием массовой доли в продукте. Соответственно, на первых позициях расположены те, которых в продукте больше всего».

Главное, чтобы в составе не было Е-450.

«Их используют, как влагоудерживающий агент при производстве мясной продукции <…> Регулярное употребление пирофосфатов на фоне несбалансированного питания может спровоцировать нарушение кальциево-фосфорного баланса в клетках. В первую очередь это отразится на плотности костей и состоянии зубов», – заключила эксперт в беседе с vnimanie.pro.

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