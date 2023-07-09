«Не нужно мочалить»: эксперт рассказала, как добиться невероятной длины волос

Сушить пряди тоже важно правильно.

«Важна грамотная сушка, выбор температуры фена, выбор самого фена, скажем так, и скорости, а также времени сушки (не больше 20 минут вне зависимости от длины волос). Утюги стоит и вовсе убрать из своего обихода. Если все же пользуетесь ими, то исключительно с применением термозащиты», – рассказала эксперт.

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