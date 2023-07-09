«Не нужно мочалить»: эксперт рассказала, как добиться невероятной длины волос

Стало извсетно, как отрастить длинные волосы.
Оказалось, эффект волос Рапунцель вполне возможен. Главное – правильно мыть волосы.
«Моем кожу головы аккуратными массирующими движениями пальцев, ни в коем случае не царапаем ее ногтями. При этом распределяем пену от корней по всей длине. Волосы не нужно мочалить. Просто плавно наносите пену и смываете», – отметила колорист.
Сушить пряди тоже важно правильно.
«Важна грамотная сушка, выбор температуры фена, выбор самого фена, скажем так, и скорости, а также времени сушки (не больше 20 минут вне зависимости от длины волос). Утюги стоит и вовсе убрать из своего обихода. Если все же пользуетесь ими, то исключительно с применением термозащиты», – рассказала эксперт.
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«Не расчесывайте волосы, протягивая расческу от корней до кончиков волос. Это негативно отражается на их структуре. Еще очень важно регулярно подстригать кончики волос: хотя бы раз в 2 месяца для того, чтобы сохранить эстетику и более ровный срез», – добавила специалист в беседе с vnimanie.pro.